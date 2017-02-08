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Сегодня в некоторых домах Владивостока света не будет до 17:00

Сегодня в некоторых домах Владивостока света не будет до 17:00
Также жители одной из улиц останутся на время без воды
28 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 8 февраля, жители Владивостока на улице Сабанеева 16, 18, 22, 24 с 09:00 до 17:00 останутся без воды. В это же время часть жилых зданий города отключат от подачи электричества. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» сообщили, что длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.

Плановые работы на электросетях затронут дома по следующим адресам:

3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49;

Борисенко: 22, 28, 30, 32, 34, 36;

Волочаевская: 25, 25А, 26, 28;

Героев Хасана: 11, 13, 13А, 15, 15А, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34;

Грибоедова: 48;

Докучаева: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23;

Калинина: 206, 222;

Проспект Красного Знамени: 101, 104;

Некрасовская: 88, 92, 96/4, 96/5;

Нестерова: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Островского: 3, 11, 13;

Полетаева: 28, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 36, 49;

Полетаева тупик: 9;

Пригородная 4-я: 26;

Пушкинская: 50, 52;

Садовое общество «Энергетик»: 77;

Садовое общество «Юбилейное»: 32;

Садовое товарищество «Авангард»: 165;

Садовое товарищество «Водник»: 19;

Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;

Сафронова: 9;

Светланская: 127А;

Талалихина: 3А;

Тимирязева: 7, 12, 14, 14А, 15, 15/1, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Толстого: 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А;

Фета: 9А;

Фонтанная: 31.

 
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