На Приморье идёт снежный циклон со снегопадом

В Приморском крае сохраняется морозная и ветреная погода. В четверг в крае ожидается снегопад. Потепление настигнет регион только в конце недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью воздух по краю выхолодился до 16…−23 градусов, в горных районах до −31, а на побережье от −8…до −13. По информации портала «Примпогода», сегодня над югом дальневосточного региона расположится гребень антициклона, который и определит погоду в Приморском крае. Дневной фон температуры воздуха составит −7…−14 градусов, на побережье – от 0 до −6. Существенных осадков по краю в среду не ожидается.

В краевом центре сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха утром составит -10… -12 градусов, а днём столбик термометра поднимется до -4… -6 градусов.

В четверг, 9 февраля, температурный фон останется прежним, однако к краю подойдёт циклон, который вызовет осадки. Завтра в Приморье местами ожидается небольшой снег. Он сохранится в крае до пятницы, 10 февраля. На выходных в регионе начнёт теплеть – температура воздуха поднимется на несколько градусов. Осадки пойдут на убыль.