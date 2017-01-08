Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров

Сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж в Уссурийске, совершённых в июле — ноябре прошлого года. Злоумышленники оказались приезжими, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД.

Четверо жителей Спасска возрастом от 22 до 35 лет специализировались на кражах в многоквартирных домах. Они проникали в квартиры через незапертые двери и похищали имущество, лежавшее на виду в прихожих — кошельки, сумки, телефоны. Суммы ущерба, причинённого потерпевшим, составили от одной до десяти тысяч рублей.

В преступную группу входили три цыганки и мужчина, национальность которого полицейские не уточняют.

Следователи возбудили 18 уголовных дел по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас они находятся под стражей, полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.