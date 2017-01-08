Во Владивостоке на пять часов задержали рейс до Москвы

Сегодня, 8 января, часть авиапассажиров в главном аэропорту Приморья столкнулась с существенной задержкой. Отправление рейса SU-1703 из Владивостока в Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» отложила с 14:05 до 19:15.

На данный час табло аэропорта Владивосток информирует о задержке двух рейсов — SU-1702 из Шереметьево и SU-1703 в обратном направлении. Airbus 330 должен был приземлиться в приморской столице ещё в 12:20, но сейчас расчётное время приземления этого московского борта — 17:50. В справочной аэропорта корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что опоздание связано с «ожиданием воздушного судна из другого рейса».

Соответственно, сдвинулось и время вылета сотен пассажиров, которые после новогоднего отдыха возвращаются домой в Москву либо летят туда в командировку. Вылет SU-1703 из Владивостока теперь запланирован на 19:15 вместо 14:05.

Остальные рейсы в международном аэропорту Владивосток выполняются по расписанию.