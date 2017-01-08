"Болотные вепри", "Викинги" и другие хоккеисты разыгрывают кубок мэра

Хоккеисты-любители разыгрывают кубок главы города Владивостока Игоря Пушкарёва. Турнир стартовал в субботу, 7 января, а сегодня определится первый претендент на главный приз.

Седьмой год подряд мэрия Владивостока организует турнир по хоккею среди непрофессиональных команд. На этот раз, по данным городского управления развития физической культуры и массового спорта, в соревнованиях участвуют 16 команд. Среди них есть как ветераны («Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», Tandra, «Терминал», «Ярость», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь»), так и новички («Молот», «Молот-2», «Рубин-2003», «Русский остров», «Старт»).









Организаторы разделили всех на четыре группы. Сегодня, 8 января, определится первая команда-претендент на главный приз – кубок мэра. На улице Русской, 86 встречаются «Болотные вепри» и «Ярость», а на Фанзаводе - «Бриз» и «Босфор».

Сам мэр Игорь Пушкарёв, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», остаётся в Москве, в «Матросской тишине». Жизнь в СИЗО не мешает ему много читать и заниматься спортом.