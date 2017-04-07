На набережной Владивостока утопили иномарку

По предварительным данным, водитель перепутал педали и рухнул в море

В столице Приморья открыли купальный автосезон. На Набережной водитель утопил свою машину, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 7 апреля, в районе Спортивной набережной. Неподалёку от арестплощадки на улице западной водитель Toyota Premio упал в воду. Как рассказали очевидцы, водитель перепутал педали и попросту скатился в море.

По предварительной информации, в машине находились два человека. Они не пострадали, а вот судьба автомобиля несколько печальнее. Чтобы достать машину из воды, владельцам потребуется помощь эвакуатора.

По традиции снимки курьёзной аварии быстро разлетелись по Сети. Пользователи начали рассуждать, кто же находился в момент происшествия за рулём и писать всякие колкости в адрес водителя.

«Это автошкола поставила новый тренажер для экстремального аварийного вождения», «Отпустите её, пускай плывет домой в Японию», - писали пользователи.

Некоторые, впрочем, задавались вопросом, почему на протяжении многих лет на данном участке нет ограждения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что сегодня днём в приморской столице произошла авария с участием большегруза. Контейнеровоз вылетел на тротуар, протаранил забор и врезался в крыльцо магазина.