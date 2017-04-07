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В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали

В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали
Обнаружено что-то подозрительное
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня днём на первом этаже музыкального колледжа в Находке вахтёр обнаружила подозрительный бесхозный пакет. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, эксперты-криминалисты. Сейчас несколько зданий в районе образовательного учреждения оцеплены на улице 25 лет Октября, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

Студенты и педагоги колледжа искусств в Находке экстренно эвакуированы.


 

«Мы не думаем что это и в самом деле взрывное устройство, но бдительность проявлять надо,  так что будем ждать приезда взрывотехников, ведь в здании остались личные вещи», ─ сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна из преподавателей образовательного учреждения. В эти минуты сотрудники полиции ждут взрывотехников управления ФСБ. Именно они дадут заключение, чем же является содержимое обнаруженного пакета. Из двора дома 12 по улице 25 лет Октября никого на автомобилях не выпускают. По словам правоохранителей, сообщение о находке в дежурную часть Находки поступило примерно в 13:30.

Накануне РИА «Восток-Медиа» рассказывало о рассылке аудиосообщений о фонарике-«убийце».

 
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