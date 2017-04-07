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Самобытность Владивостока прославила ещё одна новая книга

Самобытность Владивостока прославила ещё одна новая книга
Презентация первого сборника Татьяны Таран состоится в "Доме книги"
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: facebook.com/Татьяна Таран

Во Владивостоке о себе заявил ещё один автор, которому по силам книжный формат. Татьяна Таран многие годы работала в журналистике, редактировала газету торгового порта, работала пиар-директором, а несколько лет назад открыла в себе способности к художественной литературе. Незаметно, но довольно быстро накопился материал для полноценного сборника из двух повестей и двух рассказов. 8 апреля Татьяна Таран презентует свою первую книгу «Список мечт», выпущенную издательством «Рубеж»,  читателям.

Презентация назначена на 15:00 в «Доме книги», который занимает третий этаж «малого» ГУМа на Светланской, 45.

Сама начинающая писательница не отрицает жанровой принадлежности её произведений к «женской прозе» - это житейские истории с любовными, семейными и бытовыми коллизиями, которые чаще всего заканчиваются хорошо.

«У меня всегда всё хорошо кончается! – подтверждает автор. – Потому что я желаю своим героям и их прототипам добра!»

Ещё одной особенностью новой книги является щедро рассыпанная по страницам местная топонимика и узнаваемые детали быта портового города. Татьяна Таран использовала свою журналистскую цепкость применительно к деталям художественного повествования – и, как единодушно считают первые читатели и друзья автора, вышло очень удачно. «Миллионка», Набережная, Эгершельд, где проживает сама Татьяна, а также штурманы, красотки, «туры на острова» и, конечно, море, - всё это создает неповторимый владивостокский колорит повествования.

Тем временем Татьяна сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что у неё практически готова уже и вторая книга – и автор намерена сразу после презентации первого сборника продвигать её издание.


 
 
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