Во Владивостоке фура вылетела на тротуар и врезалась в магазин

Несколько лет назад на этой же дороге автобус рухнул на остановку

Сегодня днём в приморской столице произошла авария с участием большегруза. По неустановленной пока причине в районе Молодёжной контейнеровоз вылетел на тротуар, протаранил забор и врезался в крыльцо магазина. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как выяснил корреспондент агентства, Freightliner двигался с Днепровской в сторону Молодёжной. По словам очевидцев, на спуске тяжёлая машина начала вилять, а после и вовсе резко съехала в правую сторону – на тротуар. При этом длинномер снёс железное ограждение и остановился практически возле входа в магазин, затормозив на самом крыльце. К счастью водителя на пути неуправляемой машины не оказалось людей. Теперь в подробностях происшествия предстоит разобраться экспертам, не исключено, что у тяжёловеса попросту отказали тормоза.

РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о серьёзных ДТП на данном участке дороги. Так, несколько лет назад, при спуске с Днепровской пассажирский автобус, минуя ограждения, рухнул на остановку общественного транспорта «Молодёжная».







