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Во Владивостоке задержан агрессивный водитель

Во Владивостоке задержан агрессивный водитель
Владелец внедорожника выстрелил в другого автомобилиста
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: top54.city

В столице Приморья полицейские забрали к себе в отдел агрессивного автомобилиста. По предварительным данным, мужчина за рулём NissanInfinitiпомешал проезду молодых людей на автомашине Suzuki Swift, и разгорелся конфликт. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу УМВД города Владивостока.

Происшествие случилось на улице Нейбута. В ходе стычки владелец внедорожника выстрелил в «обидчика» и уехал. 20-летний водитель «Сузуки» получил травму и отправился на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции немедленно организовали поиски агрессора и задержали 34-летнего жителя краевой столицы.

Мужчину доставили в отдел полиции № 1, также у задержанного изъяли травматический пистолет «Оса». Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего. По результатам доследственных проверок уполномоченные службы вынесут процессуальное решение.

 
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