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Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с оффшорным капиталом

Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с оффшорным капиталом
Именно она перекрыла проезд к пляжу на Второй речке
9 минут назад
Восток-Медиа FISH | Приморский край
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Фото: drom.ru, pk25.ru

Владивостокский пляж в районе Второй речки пару недель назад перегородили бетонными блоками. Как оказалось, это связано с намечающимся строительством рыбного рынка. Реализацией этого проекта планирует заняться компания с весьма интересными экономическими связями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце марта жители Владивостока с удивлением обнаружили, что небольшой пляж в районе железнодорожной станции огородили бетонными блоками. Проезд на это место отдыха стал невозможен – хотя пешком туда ещё можно пройти. Такой поворот событий весьма озадачил местных жителей – для них это какая-никакая, а пляжная зона. А в скором будущем, её, по всей видимости, застроят.


 

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока, речь идёт о деятельности компании «ДВ Комбинат»: три года назад ей отдали данную территорию под строительство рыбного рынка. Привязан земельный участок к адресу Татарская, 1 – там же зарегистрирована и фирма-арендатор. На береговом участке собираются построить целый торгово-развлекательный комплекс. Согласно задумке, там можно будет и свежей рыбы купить, и развлечься от души. Конечно, никакого рынка на огороженном участке ещё нет – пока «ДВ Комбинат» подготовил только эскизный проект торгово-развлекательного комплекса. Дело в том, что для начала строительства необходимо внести ряд изменений в генеральный план города. На данный момент территория, которую займёт рынок, выходит за пределы городской черты. Это и является тормозом для проекта. Данный вопрос все интересанты планируют решить в течение 2017 года.

При этом бетонные блоки «ДВ Комбинат» поставил исключительно в природоохранных целях. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал представитель компании: «По документам, на данном участке находится промзона. Там рядом проходит железная дорога, туда стекает канализация. Отдыхать там просто нельзя, хотя не все это понимают. Это во-первых. Во-вторых, горожане повадились там мусорить. Приезжают на машинах отдыхать, оставляют после себя свалки. Иногда даже моют там свои автомобили. Чтобы этого не было, мы поставили там бетонные блоки». Неделю назад работники «ДВ-Комбината» даже провели на огороженном участке субботник. Они вывезли оттуда 150 мешков мусора и установили два контейнера. Это, по мнению работников фирмы, поможет сохранить остатки природной чистоты в данном районе.

Что действительно интересно во всей этой истории – принадлежность ООО «ДВ Комбинат». Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, стопроцентным учредителем общества с ограниченной ответственностью является оффшорная компания AMADEA MARKETING INC., зарегистрированная в оффшоре на Британских Виргинских островах. По информации сайта «Offshorelinks», с этой же фирмой связан родственник (или однофамилец) одного из бывших учредителей комбината Романа Почепа – Сергей.


 

«Амадея Маркетинг» являлся учредителем нескольких других приморских компаний – «ДВ Ритейл Групп», ООО «Мир игрушек», нескольких инвестиционных фирм. Ещё одной конторой «под крылом» этого оффшора является «Аэроприм» - бюро грузовых авиаперевозок. Примечательна эта фирма тем, что её возглавляет ещё одна представительница семьи Почеп – Ольга. Зарегистрирован «Аэроприм» там же, где и «ДВ Комбинат» - на Татарской, 1. Интересно, что все вышеуказанные компании, за исключением «Комбината», в настоящее время принадлежат лондонскому партнёрству «Octavia Finance». Кроме того, Ольга Почеп заодно возглавляет фирму «Амадея» (без слова «Маркетинг»), которая занимается риэлторской деятельностью во Владивостоке.

Таким образом, воплощением вековой мечты владивостокцев - строительством рыбного рынка в приморской столице фактически займётся оффшорная компания, а не своя, "доморощенная".  

 РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморские власти намерены построить рыбные рынки в четырёх крупнейших городах края – Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. Это связано с поручением президента РФ Владимира Путина.

 
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