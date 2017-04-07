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Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров

Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров
Идея возникла в Дальнегорске
только что
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК; pixabay.com

Рабочая группа комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания накануне поддержала поправки в краевой закон «Об использовании лесов в Приморском крае». В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, представители прокуратуры, администрации края и органов местного самоуправления.

На обсуждение выносился вопрос о внесении изменений в закон Приморского края «Об использовании лесов в Приморском крае», касающихся уменьшения нормативов заготовки гражданами древесины для отопления жилых домов. С такой инициативой в краевой парламент обратилась дума Дальнегорского городского округа.


 

В ЗС ПК напомнили: в упомянутом законе установлены следующие нормативы по обеспечению населения дровами: 20 кубометров в год на одно домохозяйство, в северных районах края – 30 кубометров. По мнению дальнегорских депутатов, для отопления достаточно 10, а в северных районах – 15 кубометров.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, данное предложение широко обсуждалось в рамках выездного заседания комитета в селе Черниговка в ноябре прошлого года. Кроме того, комитет направил соответствующие запросы главам муниципальных образований края.


 

«На заседании рабочей группы участники рассмотрели вопрос об изменении нормативов заготовки древесины, выделяемой гражданам на отопительный сезон. Мы планируем уменьшить их с 20 до 10 кубометров, а в северных районах с 30 до 15 кубометров. Большая часть глав муниципальных образований – 80 процентов – поддерживают это предложение. Это позволит увеличить число граждан, которые смогут реализовать своё право на заготовку дров. Комитет подготовит данное изменение, и к следующему отопительному сезону оно будет действовать», – сказал Евгений Зотов.


 

 
 
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