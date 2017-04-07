Приморские пограничники накрыли подпольный цех с крабом и кабаргой

Сегодня пятница, 07 апреля 2017 года, 11:59
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города
В Хабаровске дорожники продолжают игнорировать указания главы города
Ещё одна пробоина: в Хабаровске продолжает сыпаться асфальт
Ещё одна пробоина: в Хабаровске продолжает сыпаться асфальт
В Приморье 15 апреля открывается навигация
В Приморье 15 апреля открывается навигация
В Хабаровске активизировались шкафокрады
В Хабаровске активизировались шкафокрады
Регионы:


Популярное
вчера, 19:42
Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 16:16
Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 13:43
Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
сегодня, 06:55
Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
вчера, 16:11
Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 18:53
В отношении председателя думы в Приморье возбуждено уголовное дело
сегодня, 09:02
Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
полчаса назад
Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар
вчера, 14:58
Голубоглазый заключённый недалеко убежал от приморской колонии
вчера, 17:05
"Дело Жанны Семенцовой" превратилось в ток-шоу о семейных проблемах

Обсуждаемое
вчера, 16:16
11

Учёные назвали причины массового выброса камбалы во Владивостоке
вчера, 19:42
9

Неожиданные новости о Серёге Питерском появились в Сети
вчера, 13:43
5

Приморцев пугают фонариком-"убийцей"
вчера, 18:00
5

Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
сегодня, 09:02
4

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 16:11
4

Жители Приморья всё чаще отказываются от работы и секса
вчера, 20:48
3

Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
сегодня, 07:19
2

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
сегодня, 06:55
2

Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
вчера, 13:40
2

В Хабаровске штрафуют нелегальных торговцев клубникой
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 15 минут назад
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии полчаса назад
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов сегодня, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 912



Система Orphus

Приморские пограничники накрыли подпольный цех с крабом и кабаргой

Приморские пограничники накрыли подпольный цех с крабом и кабаргой
Выживших членистоногих выпустили обратно в море
7 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Пограничники накрыли в Находке нелегальный цех по переработке краба – общий вес этих морских животных превысил полторы тонны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Ущерб от деятельности подпольного бизнеса составил 1,1 миллиона рублей.

По сообщению ведомства, предприимчивый иностранный гражданин из ближнего зарубежья организовал на бывшей продуктовой базе Находки хорошо отработанное и технически обеспеченное производство. Помимо необходимых света и воды в цехе имелись специальные паровые шкафы и даже самодельный бассейн с системой аэрации. В нём-то и были обнаружены первые «находки»: более 200 особей камчатского и свыше 30 особей волосатого краба. К слову, последние после пересчёта были выпущены в естественную среду обитания.


 

Кроме того, сотрудники обнаружили морозильные камеры, доверху наполненные расфасованным крабом-стригуном и камчатскими морскими членистоногими: в общей сложности сотня коробок. К тому же по соседству хранился уже сваренный и готовый к упаковке краб-стригун – тысяча особей.

Стоит отметить, что, кроме морских крабов, подпольные бизнесмены занимались ещё и лесными обитателями. В тех же морозильных камерах проверяющие нашли 10 хвостов и столько же сушёных струй – предположительно, кабарги. Идентификацией займётся центр «Амурский тигр».

Следователи возбудили административное дело по 8-й статье КоАП («Нарушение правил рыболовства»). В настоящий момент уполномоченные органы проводят разбирательство, по результатам которого и примут окончательное решение.


 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru