Губернатор Приморья примет участие в уборке сквера на Бестужева

В этом году ежегодный общекраевой субботник пройдёт во всех муниципалитетах Приморья 22 апреля. В нём примет участие и глава Приморья Владимир Миклушевский. Губернатор выйдет на уборку сквера на улице Бестужева вместе с горожанами. Планируется посадить в сквере саженцы кедра.

«Нам удалось отстоять это место от точечной застройки. Во время своего визита я заодно проверю, как выполнено мое поручение по восстановлению детской площадки и уборке строительного мусора», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский также подчеркнул, что городские власти уже завершают работу по учету всех парковых зон и скверов Владивостока.

«Я поручил защитить эти территории от точечной застройки и сделать их недосягаемыми. Людям нужны зелёные зоны, где они могли бы погулять с детьми или провести время», - высказался губернатор.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю со сквером на Бестужева, где общественность возмутилась уничтожением единственной прогулочной площадки в микрорайоне. Рабочие вырубили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Протесты местных жителей и вмешательство депутатов и краевой администрации заставили застройщика отказаться от планов заменить сквер магазином. Депутат городской думы Дмитрий Сулеев, который и был инициатором стройки, обязался оплатить полное восстановление зелёных насаждений с учётом пожеланий жителей.