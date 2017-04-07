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В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов

В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов
Офис переведён на 16-часовой график
21 минуту назад
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

16 часов в сутки – таков новый рабочий регламент офиса продаж авиакомпании Аэрофлот в Хабаровске. Решение принято для максимального сокращения очередей, которые наблюдаются с начала старта продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок.

Рабочий день у сотрудников будет начинаться с 7:00 утра и продолжаться до 23 часов, закрываться на технический перерыв офис не планирует. Новый график работы предусмотрен до 10 апреля включительно. В дальнейшем авиакомпания примет решение о графике работы исходя из текущей ситуации.

Касса в аэропорту работает в ежедневном режиме с 8:00 до 20 часов.

Кроме собственных касс Аэрофлота, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где нет очередей.

Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 30 марта.

Для снижения ажиотажа авиаперевозчик принял решение, что забронировать билеты можно через call-центр авиакомпании. Затем их можно выкупить в офисе собственных продаж в первую неделю со старта продаж субсидированных перевозок в течение 6 дней, а начиная с 7 апреля – в течение 72 часов.

Стоимость перелёта из Хабаровска в Москву по субсидированному тарифу составляет 7200 рублей с учётом такс и сборов или 14 400 рублей в направлении Хабаровск – Москва – Хабаровск. Улететь из Хабаровска во Владивосток можно за 1800 рублей, в Новосибирск – за 5700.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребёнка-инвалида.

Программа льготных перелётов действует с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

Аэрофлот — флагман российской авиационной отрасли, одним из принципов которого является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.

 
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