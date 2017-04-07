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Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
Ночью к краю подойдёт циклон
15 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Рабочая неделя в Приморском крае завершится тёплой солнечной погодой без осадков. На выходных жителей региона ждут грозы, дожди и сильный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», в последний рабочий день недели, 7 апреля, Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона. Сегодня по краю ожидается спокойная, солнечная погода без осадков – воздух прогреется до +10… +20 градусов.

В краевом центре к утру пятницы температура понизилась до +4… +6 градусов. День ожидается солнечным. До обеда будет тепло – от 11 до 14 градусов со знаком «плюс». Во второй половине дня ветер с северных направлений перейдёт к южному сильному, температура воздуха начнёт понижаться.

Между тем, на выходных погода в крае будет резко отличаться от сегодняшней – ожидаются первые грозы и шквалистый ветер. В субботу, 8 апреля, на юге Дальневосточного региона погоду будет определять углубляющийся циклон. Ухудшение погоды в Приморье начнётся ночью. К западным границам подойдут фронтальные разделы циклонического вихря, и пойдут дожди. В течение дня осадки усилятся и распространятся на большую территорию края. В зоне контрастного фронта возможны первые весенние грозы и шквалистый ветер. При этом максимальная температура воздуха составит +12…+18 градусов, на побережье – от +5 до +11 градусов.

В конце дня фронтальные разделы уйдут из Приморья, и в ночь на воскресенье осадки сохранятся только на севере. Вслед за циклоном в регион с севера вторгнется холодный воздух. Столбик термометра максимум поднимется до +8…+16 градусов.

 
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