Часть столицы Приморья планово отключат от электроэнергии

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Энергетики закончат работу до 17:00
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На 14 улицах Владивостока в пятницу произойдут отключения электроэнергии. Об этом предупредили представители муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня с 9 часов утра плановые работы начнутся по следующим адресам:
Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;
Изюбриевая, 1, 9;
Иннокентьевская, 33, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Кольцевая, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45;
Некрасовский переулок, 1;
Постышева, 43;
Светлая, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35;
Семёновская, 25;
Спортивная, 5, 6, 8, 9;
Суворовская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Суханова, 1а, 3, 3а;
Чичерина, 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54;
Шевченко, 57, 59а, 85а;
Яблоневая, 3а, 9а, 11а, 69д, 71а, 73, 82, 84.