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Некоторым приморцам запретили гулять во дворе

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
Приезжий мужчина отобрал придомовую территорию у коренных жителей
только что
Общество | Приморский край
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Фото: gosnovosti.com

В посёлке Раздольное Надеждинского района Приморья возник серьёзный конфликт. Житель одного из двух соседних многоквартирных домов – приезжий мужчина - оформил себе гектар придомовых территорий: дворики обоих жилых строений, вместе с подземными коммуникациями, стали его собственностью. Коренные жители не могут теперь ступить там и шагу без разрешения мужчины, которого называют «барином», «феодалом».

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратилась пенсионерка Татьяна Ильиных, проживающая в эпицентре конфликта. По её словам, главный герой истории, Анатолий, в прошлые годы уже пытался «по-тихому» захватить себе в собственность придомовые территории, но получил отпор сельчан. Однако недавно ему каким-то образом удалось получить все необходимые документы в департаменте имущественных и земельных отношений Приморского края.

«Мы даже банально не можем шагу ступить по своим дворам. Многие из нас живут тут уже десятки лет – у нас тут свои огороды, своя жизнь. А этот человек просто взял, обвязал всё красной ленточкой (пометил собственность), да ещё и угрожает засыпать нам канализацию. У нас и так нет воды – мы всю жизнь её сами возим, так ещё и последних удобств нас хочет лишить самопровозглашённый феодал!» - рассказала Татьяна Романовна.

По её словам, разрешение мужчина получил 1 февраля. За три года до этого жильцы обоих домов подавали аналогичные заявления, но не с целью оформить в индивидуальную собственность, а признать земли частью придомовых территорий многоквартирных домов посёлка.

Раздольное находится на территории бывшей воинской части, а это значит, что земля под зданиями является «серой» по кадастровым наименованиям – то есть не может быть передана в частную собственность, тем более целый гектар.

Глава Раздольненского сельского поселения Дмитрий Смыков подтвердил корреспонденту «Восток-Медиа» наличие конфликта: «Да, жители этих домов, на участке «9208-й километр», приходили ко мне. Я порекомендовал им обращаться в департамент земельных отношений, потому как наша администрация бессильна. Кстати, мы пробивали, что там за участок – и он действительно «серый». Я лично ума не приложу, каким образом этот мужчина получил целый гектар земли, да ещё и прямо под окнами проживающих там людей».

Возмущённые сельчане уже обратились в краевую администрацию, где пока не получили ответ. Также они подали заявление в краевую прокуратуру. 

 
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