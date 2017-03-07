Дети и депутаты поздравили женщин Артёма с 8 Марта

В Артёме состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, сообщает РИА «Восток-Медиа». В нём приняли участие местные творческие коллективы.

В канун приближающегося 8 Марта власти Артёма организовали праздничный концерт. На мероприятие пригласили многих жительниц города. Детские коллективы пели и танцевали для них и, конечно же, читали стихи о мамах.









Открыл выступление мэр Александр Авдеев. «Дорогие, милые женщины, в этот первый весенний праздник мы, мужчины, благодарим вас за чуткость и доброту, красоту и нежность, которые вы так щедро нам дарите. Благодаря вашей природной мудрости, пониманию и терпению нам удаётся преодолевать все жизненные трудности и невзгоды», - обратился он к сидящим в зале горожанкам.

Продолжил мероприятие депутат краевого Законодательного собрания Игорь Чемерис. По мнению политика, только на российских женщинах держатся крепкие и дружные семьи.





Поздравляли жительниц Артёма и дети. Участники лучших творческих коллективов города подготовили праздничные номера для своих мам, сестёр и бабушек. А молодёжная студия «Театр моды» устроила для участников концерта показ новой коллекции одежды.













Завершило концерт шоу воздушных шаров.









Приморских женщин сегодня поздравил и самый известный арестант Владивостока – Игорь Пушкарёв. Его поздравление можно прочитать на страничке социальной сети «Вконтакте». «Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с весенним праздником - Международным женским днём! Я всегда делал это лично, но в силу известных обстоятельств, в настоящее время лишён возможности, поэтому поздравляю вас подобным образом. Счастья вам и вашим близким, исполнения всех желаний и конечно любви!» - написал Игорь Сергеевич.