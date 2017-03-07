Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока

Глава столицы Приморья Игорь Пушкарёв, даже пребывая в СИЗО, не забыл о женщинах Владивостока. Мэр поздравил прекрасную половину города с наступающим Международным женским днём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пушкарёв в своей записи пожалел, что не может поздравить женщин Владивостока, как обычно, лично. Именно поэтому ему пришлось написать тёплые слова в социальной сети. Их он сопроводил картинкой с хештегом #свободупушкарёву.

«Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с весенним праздником - Международным женским днём! Я всегда делал это лично, но в силу известных обстоятельств в настоящее время лишён возможности, поэтому поздравляю вас подобным образом. Счастья вам и вашим близким, исполнения всех желаний и, конечно, любви!» - написал Игорь Сергеевич.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Игорь Пушкарёв недавно активизировался в социальных сетях. Так, несколько дней назад глава приморской столицы в социальной сети «ВКонтакте» после длительного перерыва отметился двумя новыми записями.

Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Стоит отметить, что защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это не принесло. 22 февраля этого года суд продлил ему срок заключения на три месяца, как и другим фигурантам дела – Андрею Лушникову и брату мэра Андрею Пушкарёву.

При этом за прошедшие месяцы аргументов у стороны защиты серьёзно прибавилось. Так, решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда. Однако даже эти обстоятельства не помогли выйти мэру Владивостока из СИЗО.