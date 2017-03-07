Начальник почты присвоила себе часть пенсий и выручку

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Скоро в Приморском крае пройдёт судебное заседание
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Начальник передвижного отделения почтовой связи в Спасском районе, имя которой стражи порядка не уточняют, присвоила себе деньги. Теперь это дело рассмотрит суд, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую прокуратуру.
По версии следствия, преступление произошло осенью 2016 года. Начальник передвижного отделения почтовой связи получила от почтальонов деньги за проданные товары и остатки неполученных премий в размере 90 тысяч рублей. Часть из них она не стала сдавать в кассу и забрала себе.
Для того, чтобы отвести от себя подозрения, в еженедельных отчётах начальница занижала сумму полученных от почтальонов денег.
Свою вину подсудимая признала в полном объёме. Факт присвоения выручки выявила служба безопасности предприятия во время внутренней ревизии. Больше сотрудница не работает в отделении почтовой связи, а все обязательства перед населением по выплате пенсий и пособий выполнены.
По факту случившегося сразу же было возбуждено уголовное дело согласно 3 части 160 статьи Уголовного кодекса. Речь идёт о присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения.
Накануне прокурор Спасска-Дальнего утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дальнейшую судьбу женщины решит Спасский районный суд.