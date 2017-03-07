Житель Приморья заработал миллионы на перевозке отходов

В Приморье вскоре начнут судить предпринимателя, который нелегально разбогател на отходах. За два года он заработал почти 16 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Находкинская полиция завершила расследование дела против местного предпринимателя. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, приносящей доход в особо крупном размере. 36-летний фигурант дела с декабря 2011 года по январь 2014 года оказывал услуги по размещению отходов. Он являлся гендиректором городской компании и заключал договоры на сбор и транспортировку отходов к месту утилизации, при этом лицензии на осуществление такой деятельности у него не было. Занятие нелегальным бизнесом принесло приморцу баснословный доход – он заработал 15 миллионов 919 тысяч рублей. Теперь же новоиспечённому богачу придётся предстать перед судом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Нелегальное предпринимательство широко распространено на Дальнем Востоке. Во Владивостоке эта проблема чаще всего упоминается в связи с темой незаконных парковок. Этот вопрос в приморской столице стоит весьма остро. Дело доходит до того, что жильцам некоторых домов самим приходится сносить незаконные объекты. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об успешной ликвидации стоянки на улице Адмирала Кузнецова. Впрочем, иногда борьба с теневым бизнесом оборачивается конфликтами. Так, подобный «народный снос» на улице Нейбута едва не закончился массовым побоищем.