В программу капремонта попали объекты культурного наследия Уссурийска

В Уссурийске программа капитального ремонта оказалась весьма полезна для сохранения объектов культурного наследия. Девять домов, построенных в этом городе более 100 лет назад, в конце XIX века, обрели свежие фасады благодаря капитальному ремонту в 2016 и начале 2017 года.

Как сообщили сотрудники краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, реставрация объектов культурного наследия была проведена бережно, её выполняла компания «Альянс-Прим», имеющая лицензию Министерства культуры РФ. В столетних домах на улицах Афанасьева, Достоевского, Ленина, Ленинградской, Лермонтова был сохранён исторический облик, восстановлены уникальные элементы фасадов. По словам исполняющего обязанности руководителя краевой инспекции Владимира Осецкого, отремонтированные здания позволяют полно представить, как застраивались города Приморья во времена освоения территории Дальнего Востока.

«В настоящее время региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов совместно с краевым департаментом градостроительства проводят конкурсный отбор организации, которая проведёт техническое обследование и разработает проектную документацию на ремонт ещё 148 жилых домов – объектов культурного наследия на территории Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего», – добавил Осецкий.