"Депутатский" сквер во Владивостоке украсят сакура, яблоня и сирень

24 вида деревьев, от клёна до экзотической сакуры, появятся в скором времени в озеленённой зоне в сквере на улице Бестужева во Владивостоке. Как пояснил депутат городской думы Дмитрий Сулеев, все финансовые вопросы решены, остаётся лишь дождаться полноценной весны.

Похоже, что жители окрестных домов на улице Бестужева будут наблюдать у себя под окнами полноценный сад. Жильцы сами выбрали итоговую композицию из зелёных насаждений, в число которых вошли: липа, клён, берёза, сосна, сирень, яблоня, дуб красный, сакура и многое другое. Всё это многообразие депутат обещает высадить с приходом тепла к краевой столице.

«Мы оплатили все расходы на посадку зелёных насаждений, выбран хороший подрядчик, имеющий большой опыт в своём деле. Таким образом, мы полностью выполняем данные ранее обещания. Буквально несколько недель назад строители закончили работы по установке детской площадки, жители домов остались довольны», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Сулеев.

Ранее жители дома на Бестужева, 40 получили возможность самостоятельно выбрать как детскую площадку, так и определить разновидности деревьев, которые они хотели бы видеть под своими окнами. В итоге менее чем за месяц строители возвели новый игровой комплекс.



