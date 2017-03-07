Два крупных лесных пожара потушили пожарные "на северах"

Они произошли в Тернейском районе и неподалёку от Дальнегорска

За минувшие сутки в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе Приморья пожарным удалось потушить огонь на общей площади 45 гектаров. Тем самым они полностью ликвидировали лесные пожары, больше в крае леса в настоящее время не горят.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, в тушении лесных пожаров принимали участие более 20 человек и семь единиц техники.

Всего с начала года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров.

По словам вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, чтобы не допускать распространения лесных пожаров на населённые пункты, следует повсеместно навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам муниципалитетов также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.

По словам Евгения Вишнякова, одной из причин распространения пожара в Тернейском районе стало замалчивание факта возгорания муниципальными властями. Информация не сразу попала к пожарным, из-за этого площадь пожара оказалась довольно большой.

Для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, около тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты. Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километров минерализованных полос.