Два крупных лесных пожара потушили пожарные "на северах"

Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 16:02
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
сегодня, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 17:30
Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
сегодня, 11:34
101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 10:45
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
вчера, 17:08
Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
сегодня, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока

Обсуждаемое
сегодня, 10:45
6

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
полчаса назад
4

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
вчера, 17:30
4

Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
сегодня, 10:04
2

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
сегодня, 11:20
1

Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города
сегодня, 11:40
1

Хабаровчане получат материнский капитал быстрее
сегодня, 11:34
1

101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 17:08
1

Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
вчера, 17:38
1

В Приморье "Единая Россия" моделирует грядущие выборы
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 29



Система Orphus

Два крупных лесных пожара потушили пожарные "на северах"

Два крупных лесных пожара потушили пожарные "на северах"
Они произошли в Тернейском районе и неподалёку от Дальнегорска
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

За минувшие сутки в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе Приморья пожарным удалось потушить огонь на общей площади 45 гектаров. Тем самым они полностью ликвидировали лесные пожары, больше в крае леса в настоящее время не горят.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, в тушении лесных пожаров принимали участие более 20 человек и семь единиц техники.

Всего с начала года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров.

По словам вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, чтобы не допускать распространения лесных пожаров на населённые пункты, следует повсеместно навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам муниципалитетов также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.

По словам Евгения Вишнякова, одной из причин распространения пожара в Тернейском районе стало замалчивание факта возгорания муниципальными властями. Информация не сразу попала к пожарным, из-за этого площадь пожара оказалась довольно большой.

Для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, около тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты. Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километров минерализованных полос.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru