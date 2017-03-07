На дорогах Владивостока и других городов работает "цветочный патруль"

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края поздравляют женщин с 8 Марта. Инспекторы раздают цветы и сувениры женщинам-автомобилистам, а также получательницам водительских удостоверений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 7 марта, в преддверии Международного женского дня во многих городах края проходят специальные акции. На улицы Партизанского, Михайловского районов, а также в Большом Камне и Владивостоке на дороги вышли «цветочные патрули».

В районах края женщины-водители получили в подарок от инспекторов ДПС букеты тюльпанов. В ближайшее время к созданию весеннего настроения на дорогах края присоединятся сотрудники Артёмовского, Уссурийского городских округов. Представительницы прекрасного пола получат в подарок цветы, а их юные пассажиры – светоотражающие элементы и детские книжки по правилам дорожной безопасности.

Праздничная атмосфера царит также в регистрационно-экзаменационных подразделениях края. В преддверии 8 Марта водительские права и государственные регистрационные знаки женщины получают вместе с букетами.







































