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В Приморье заслуженные женщины получили награды и поздравления

В Приморье заслуженные женщины получили награды и поздравления
Александр Ролик: праздник объединил Весну, Любовь и Красоту
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Накануне Международного женского дня в Приморской краевой филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое предстоящему празднику. Лучших представительниц прекрасной половины городов и районов Приморья поздравили руководители края. Тем же, кто добился успехов в профессиональной и общественной деятельности, представители власти вручили заслуженные награды.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик подчеркнул: «Этот праздник объединяет Весну, Любовь и Красоту. Поэтому от себя лично и от депутатов Приморского края желаю вам любви, чтобы вы любили и были любимыми. А мы, мужчины, будем стараться, чтобы прекрасное весеннее настроение всегда присутствовало в ваших душах и сердцах».

Спикер краевого парламента напомнил имена приморских женщин, которые навсегда вошли в историческую летопись Приморья: первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина, Герои Социалистического Труда Мария Попова и Анна Чулкова, председатель Совета почётных граждан Светлана Морозова.


 

 

«Хочу назвать имя ещё одной женщины, которая для меня очень дорога, и с которой мы недавно простились. Это Наталья Владимировна Изотова, которая всю свою душу отдавала поддержке материнства и детства, всегда была на передовых рубежах, – сказал спикер. – Мы гордимся этими женщинами и всеми, кто сегодня вместе с властью участвует своим посильным трудом в развитии нашего края, чтобы те задачи, которые ставят президент РФ и губернатор края, и то, что сегодня записано в наших законах, на деле было реализовано».

Александр Ролик вручил почётные грамоты Законодательного собрания за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие Приморского края женщинам самых разных профессий.

Почётную грамоту краевого парламента получила Валентина Лукашенко, которая тридцать лет работает воспитателем детского сада «Берёзка» в селе Михайловка.

«Работать с детьми трудно, но очень интересно, сам молодеешь, потому что не успеваешь думать о том, что ты уже на пенсии. Сегодня мои бывшие воспитанники приводят ко мне своих детей», – рассказала программе «Депутатский вестник» Валентина Лукашенко.

В числе награждённых Любовь Корнейчук, врач нейрохирургического отделения Владивостокской клинической больницы № 2, Лилиана Зимина, фельдшер скорой медицинской помощи Хорольской центральной районной больницы, Вера Смирнова, заместитель главы администрации Михайловского муниципального района. Благодарностью Законодательного собрания отмечена Ольга Абрамова, врач-терапевт поликлиники Хорольской центральной районной больницы.

Слова поздравлений и самые лучшие пожелания женщинам Приморья адресовали и приморские депутаты Галуст Ахоян и Юрий Корсаков. В торжественном собрании приняли участие также краевые законодатели Евгений Костюков, Андрей Ищенко и Владимир Беспалов. 


 

 

 

 

 

 
 
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