Женщинам Приморья предлагают позвонить в роддом

Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 17:42
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
сегодня, 11:34
101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 15:05
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 10:45
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
сегодня, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока
вчера, 17:46
В Приморье 16-летняя школьница сгорела после забав с пиротехникой

Обсуждаемое
сегодня, 10:45
6

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 15:05
5

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 14:44
4

Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
сегодня, 10:04
2

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
сегодня, 11:20
1

Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города
сегодня, 11:40
1

Хабаровчане получат материнский капитал быстрее
сегодня, 11:34
1

101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 12:20
1

В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат
сегодня, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
полчаса назад
1

Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 35



Система Orphus

Женщинам Приморья предлагают позвонить в роддом

Женщинам Приморья предлагают позвонить в роддом
Горячая линия заработает сразу после 8 марта
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: rod3.ru

Сотрудники третьего роддома Владивостока организуют ещё одну акцию, приуроченную к 8 Марта. Горячая линия по вопросам женского здоровья будет работать на следующий день после праздника, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

С 10 до 13 часов в четверг жительниц Владивостока и других населённых пунктов Приморья бесплатно проконсультируют акушеры и гинекологи. Телефоны для связи в краевой столице - 227-24-72, 227-24-72, 296-50-08 и +7908446-50-08. На вопросы ответят заместитель главного врача по лечебной работе роддома № 3 Елена Кравченко, заведующая женской консультацией Марина Михайлова и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Людмила Матюшкина.

Главврач Светлана Сагайдачная рассказала: «Подобные акции проходят у нас регулярно, с каждым разом привлекая всё большее количество участниц. Во время работы линии мы принимаем звонки из разных уголков Приморья – от девушек и женщин преклонного возраста, от будущих мам и тех, кто только познал радость материнства. Кому-то нужно поделиться переживаниями и услышать мнение врача, кто-то нуждается в справочной информации или хочет узнать подробнее о видах помощи, которую оказывает именно наше учреждение, у кого-то на руках есть определённый диагноз, но требуется алгоритм последующих действий для выбора тактики и проведения лечения».

Сагайдачная добавила, что вопросы и проблемы у всех разные, и задача медиков, специалистов – приблизить женщин к их разрешению, в том числе убедить пациенток в важности регулярных визитов к врачу.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru