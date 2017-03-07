Женщинам Приморья предлагают позвонить в роддом

Сотрудники третьего роддома Владивостока организуют ещё одну акцию, приуроченную к 8 Марта. Горячая линия по вопросам женского здоровья будет работать на следующий день после праздника, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

С 10 до 13 часов в четверг жительниц Владивостока и других населённых пунктов Приморья бесплатно проконсультируют акушеры и гинекологи. Телефоны для связи в краевой столице - 227-24-72, 227-24-72, 296-50-08 и +7908446-50-08. На вопросы ответят заместитель главного врача по лечебной работе роддома № 3 Елена Кравченко, заведующая женской консультацией Марина Михайлова и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Людмила Матюшкина.

Главврач Светлана Сагайдачная рассказала: «Подобные акции проходят у нас регулярно, с каждым разом привлекая всё большее количество участниц. Во время работы линии мы принимаем звонки из разных уголков Приморья – от девушек и женщин преклонного возраста, от будущих мам и тех, кто только познал радость материнства. Кому-то нужно поделиться переживаниями и услышать мнение врача, кто-то нуждается в справочной информации или хочет узнать подробнее о видах помощи, которую оказывает именно наше учреждение, у кого-то на руках есть определённый диагноз, но требуется алгоритм последующих действий для выбора тактики и проведения лечения».

Сагайдачная добавила, что вопросы и проблемы у всех разные, и задача медиков, специалистов – приблизить женщин к их разрешению, в том числе убедить пациенток в важности регулярных визитов к врачу.



