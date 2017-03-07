Школьникам Владивостока помогут создать бизнес-проект

Молодёжь Владивостока может попробовать свои силы в разработку бизнес-проекта. Лучший участник проекта получит путёвку во Всероссийский детский центр «Океан», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке проходит приём заявок на участие в бесплатном курсе образовательного проекта молодёжного предпринимательства «Бизнес-лаборатория». Проект организован для подростков в возрасте от 14 до 17 лет и состоится в предстоящие весенние каникулы с 25 по 31 марта.



«Бизнес лаборатория» организована для помощи в реализации предпринимательских инициатив молодёжи. Кроме этого проект призван популяризовать инновационное предпринимательство. В учебную программу включены такие положения, как разработка бизнес-идеи, планирование бизнеса, разработка презентации проекта и его публичное представление. Приглашённые представители бизнес-сообщества будут консультировать участников в процессе всего обучения.

«За время учёбы бизнес-тренеры и успешные предприниматели дадут ученикам 9-11 классов школ города и первокурсникам учреждений профессионального образования начальные знания по ведению собственного дела. По итогам встреч юноши и девушки попробуют разработать собственный бизнес-проект, а автор лучшей идеи получит главный приз – бесплатную путёвку во Всероссийский детский центр «Океан», который теперь стал официальным партнером «Бизнес-лаборатории», - рассказала главный специалист по работе со СМИ «Молодёжного ресурсного центра» Маргарита Волкова.



Все желающие пройти обучение в «Бизнес-лаборатории» должны заполнить бланк заявки до 23 марта и отправить ее организаторам на e-mail: bizlab2017@mrc-vlad.ru.