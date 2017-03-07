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Детям из интерната рассказали о памятниках Находки

Детям из интерната рассказали о памятниках Находки
Сотрудники музейно-выставочного центра разработали новую программу с викториной
только что
Общество | Приморский край
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Фото: museum-nakhodka.ru

Музейно-выставочный центр Находки разработал новую просветительскую программу для школьников «Памятник, что в имени твоем?». Она включает видеофильм о находкинских памятниках с рассказом экскурсовода и викторину. Накануне слушателями программы стали ребята из городского центра содействия семейному устройству, а ещё раньше музейные сотрудники представили рассказ о памятниках ученикам  школы–интерната и лицея ВГУЭС.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель отдела по сохранению и популяризации объектов культурного наследия музея Находки Ольга Якушкина, новая программа разработана в целях популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории Находкинского городского округа. Школьники могут узнать об истории появления двух якорей на улице Ленинской, фигуры женщины с голубем на одной из транспортных развязок города, памятника экипажу траулера «Бокситогорск», стелы в честь городов-побратимов и других мемориалов.

«Всего в Находкинском городском округе 46 памятников находятся под государственной охраной, - рассказала Ольга Якушкина. – Из них 11 объектов регионального значения, остальные – муниципального. Ежеквартально мы объезжаем все памятники, чтобы оценить их состояние. Могу сказать, что вандализм в нашем городе не распространён – памятники никто не портит. Хотя совсем такие случаи исключить нельзя – и мы всегда обращаем внимание детей на недопустимость подобных действий.»

В финале каждой музейной встречи школьники принимают участие в викторине на усвоение информационного материала. С большой радостью выполняют и творческое задание – рисуют проекты памятников, которых в Находке пока нет, но которые могли бы появиться. Самые активные получают от музейных сотрудников призы.

 
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