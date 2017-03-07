101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"

В столице России появилась услуга по доставке букета из 101 розы напрокат. В социальной сети Instagram предприимчивые флористы предлагают жителям столицы взять букет напрокат, чтобы сделать селфи, подразнить подруг или даже заставить ревновать парня. Более того, некоторые предлагают оформлять коллективные заявки. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» перед 8 марта выяснил, пользуется ли популярностью новаторская идея в Приморье.

«Если у вас или вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничным фото, то специально для вас мы привезём к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы. После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото, сколько вам захочется», - говорится в объявлении.

Цена услуги варьируется от 800 до 1000 рублей: как уверяют продавцы, это гораздо дешевле полноценной покупки букета. Более того, некоторые принимают коллективные заявки. В случае, если девушки хотят заказать группой и 10 минут для фотографирования не хватит, то клиентки смогут продлить время аренды ещё на 10 минут за 400 рублей.

Скриншоты оказания необычной услуги мгновенно разлетелись по виртуальному пространству страны. Не остались в стороне и жители Приморского края. Парни и девушки Владивостока активно обсуждают абсурд происходящей ситуации.

«Это очень смешно», «Мир, который держится на понтах молодежи», «Вы серьезно?», «Остановите землю, я сойду», «Да на эти деньги можно нормальный букет купить», «У московских инстаграмных куриц эта услуга точно будет популярна», - считают пользователи.

Впрочем, некоторые пользователи предположили, что возмутившая россиян акция – не что иное, как очередная уловка для набора подписчиков для аккаунта. Между тем, флористы Владивостока, например, считают, что если бы подобная услуга всё-таки появилась в городе, то и она нашла бы своего покупателя.

«Мне кажется, на каждый товар найдётся покупатель. Если эту услугу грамотно раскрутить, то и она будет пользоваться спросом. Однако в нашей студии подобного не будет никогда, потому что это противоречит принципам флористики. Подобные предложения на рынке выглядят несколько странно. Конечно, можно выдумывать что угодно. Однако забывать о гранях разумного тоже не стоит. Всё-таки цветы для того, чтобы порадовать человека, подарить их и оставить у получателя, а не ради хвастовства», - поделилась своим мнением флорист одной из городских студий Алёна.

«Да это какой-то бред и абсурд!», - именно такими словами прокомментировала идею букета для селфи другой городской специалист в цветочной сфере города, Анастасия. Многие флористы во время общения с корреспондентом агентства честно признались, что сейчас у них даже нет времени на подобные разговоры – студии перешли фактически на круглосуточный режим работы в связи с приближающимся 8 марта. Однако между собой цветочники всё-таки успевают обсудить новаторское предложение москвичей, при этом не отрицают возможную её популярность в Приморье.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как цветочники Владивостока готовились к ажиотажным праздничным дням. Накануне в городе уже активизировались мелкие предприниматели – «тюльпанщики на колёсах». Уже несколько дней вдоль дорог стоят цветочные автобусы.