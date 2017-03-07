В Приморье возбудили уголовное дело после нелепой гибели девушки

Следователи возбудили уголовное дело после трагической смерти школьницы в Находке. Она погибла в понедельник в результате пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Гибель 16-летней девушки-подростка в Находке стала поводом для возбуждения уголовного дела. 6 марта тело школьницы обнаружили на месте пожара, который произошёл в одном из домов посёлка Врангель. Погибшая вместе со знакомой решила зажечь в квартире фальшфейер – пиротехническое сигнальное устройство. В результате начался пожар. Знакомая успела выпрыгнуть из окна – квартира находится на первом этаже. А вот вторая девушка по какой-то причине не сделала этого.

Дело возбудили по 109 статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская пояснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Возбуждение дела даёт право проводить ряд процессуальных действий, которые не сделать во время проверки. Это поможет точно установить все детали произошедшего, не упустить ни одного момента. Никаких фигурантов в деле пока нет».

Сейчас следователи выясняют, каким образом дома у погибшей оказался фальшфейер.

На этой неделе посёлку Врангель исключительно «везёт» на серьёзные инциденты с несовершеннолетними. Так, в минувший понедельник там под колёса автомобиля угодил 13-летний школьник. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место происшествия медики увезли его в реанимацию.