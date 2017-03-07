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Приморский школьник угодил под колёса автомобиля

Приморский школьник угодил под колёса автомобиля
Мальчика увезли в реанимацию
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: belnaviny.by, dps_control

В минувший понедельник в Находке сбили подростка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Школьник серьёзно пострадал – медики увезли его в реанимацию.

Серьёзным ДТП отметилась в понедельник Находка. В пригородном посёлке Врангель легковая Toyota Belta сбила 13-летнего школьника. Инцидент произошёл возле городского профтехучилища, в районе Верхнепортовой улицы.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городского отдела МВД, мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Как сообщают очевидцы, он вышел из автобуса и сразу же решил перебежать дорогу. Водитель «Бельты» просто не успел среагировать. Мальчик серьёзно пострадал – медики увезли его в реанимацию. Информация о состоянии здоровья пострадавшего сейчас уточняется. Водитель «Бельты» имеет 8-летний стаж вождения, за последнее время не нарушал правила дорожного движения. Экспертиза показала, что в момент происшествия мужчина был трезв.

Данное происшествие начали обсуждать, в том числе, в социальных сетях. Некоторые жители края предположили, что школьник мог состоять в так называемых группах смерти. Впрочем, скорее всего, в данном случае речь идёт о банальном незнании правил безопасности на дороге. Подобные инциденты довольно часто происходят в Приморье. Иногда они заканчиваются довольно трагично. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в районе села Черниговка водитель грузовика насмерть сбил ребёнка. Мальчик и его отец стояли на разных обочинах дороги, по которой ехала Mazda Titan. В момент, когда автомобиль приблизился к мальчику, родитель окликнул его. Ребёнок, по всей видимости, подумал, что папа зовёт его к себе, и выбежал на дорогу. Это стало абсолютной неожиданностью для водителя. В результате сильного удара школьник получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

 
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