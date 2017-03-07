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В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
Их не устроили методы "полицейской облавы"
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: karelian.ru

Активисты секс-меньшинств Приморья подали заявления в прокуратуру на действия сотрудников МВД, сообщает РИА «Восток-Медиа». По мнению заявителей, полицейские не просто вели себя агрессивно на фестивале «Сияние Востока», но и незаконно проводили обыск.

Представители ЛГБТ-сообщества Владивостока подали заявления в краевую и Генеральную прокуратуру РФ на действия сотрудников Артёмовского управления МВД. Об этом журналистам рассказала руководитель общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко. ЛГБТ-активисты пожаловались на то, что сотрудники полиции ворвались в здание, где проходил фестиваль «Сияние Востока», несколько часов удерживали гостей и провели незаконный обыск.

Как отмечают организаторы фестиваля, сотрудники полиции вели себя агрессивно, позволяли себе оскорбительные высказывания и обращались с гостями фестиваля «как с преступниками». Более того, они обыскивали комнаты участников, переворачивали вещи в отсутствие понятых и даже хозяев вещей. Протоколы обыска также не составлялись.

Одна из участниц фестиваля в своём заявлении написала о том, что трое мужчин ворвались в её комнату. Удостоверения сотрудников полиции предъявили только двое из них, а один сообщил, что «оставил удостоверение в машине, но имеет право провести досмотр». Девушка настаивала на том, чтобы он показал удостоверение, и неизвестный ушёл якобы за удостоверением, но не вернулся. Оставшиеся в комнате сотрудники полиции переворачивали, «досматривали» и комментировали всё, включая нижнее бельё девушки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 17 по 19 февраля в Приморском крае проходил второй ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Вечером 18 февраля в здание, где проходил фестиваль, ворвалось около 15 человек, представившихся сотрудниками полиции. По словам пришедших, к ним поступило сообщение о том, что на мероприятии употребляются наркотические вещества и «присутствует аморальное поведение». На протяжении двух часов полиция удерживала гостей фестиваля в помещении, где проходило мероприятие. «Это было больше похоже на захват заложников, чем на проверку правоохранительных органов», - сообщали очевидцы.   

 
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