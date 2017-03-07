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Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра

Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра
"Услуги народа": недвижимость в режиме онлайн
21 минуту назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Сложные, но при этом весьма востребованные услуги по линии сделок с недвижимостью в 2017 году можно получить в электронном виде. Накануне управление Росреестра по Приморскому краю сообщило о доступе к новым сведениям. Речь, в том числе, идёт о кадастровом плане территории, информирует РИА «Восток-Медиа».

С некоторых пор приморцы могут воспользоваться электронными сервисами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Предоставление указанных сведений предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4 дополнительные услуги в режиме онлайн отныне можно найти в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Вкратце расскажем о каждом из них.

- Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения о каждом из правообладателей объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

- Кадастровый план территории содержит сведения об объектах недвижимости, расположенных в определённом кадастровом квартале, в том числе план (чертёж, схему) таких объектов недвижимости, а также план (чертёж, схему) границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в соответствующем кадастровом квартале. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ земельных участков в кадастровом квартале и описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства на земельном участке.

- Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит реквизиты и содержание документа, на основании которого зарегистрировано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.

- Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости содержит обобщённые сведения о недвижимости, расположенной на территории Российской Федерации (отдельных субъектов Российской Федерации), находящейся (находившейся) в собственности конкретного правообладателя.

Краевое управление Росреестра обращает внимание граждан на то, что информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предоставлены только определённому законом кругу лиц, в том числе самим правообладателям или их представителям, государственным органам.

Помощник руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Вероника Каплюк сообщила, что запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости приморцы могут любым удобным для них способом – как в электронном виде, так и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с законодательством сведения из ЕГРН предоставляются в течение трёх рабочих дней.

Ранее на сайте Росреестра открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости.


 
 
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