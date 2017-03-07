В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков

Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 10:53
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной
Военные городки Хабаровского края начнут готовить к зиме весной
Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра
Приморцы могут получить в электронном виде ещё 4 выписки Росреестра
Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки
Лицом к моде: в Хабаровске на Fashion Weekend показали стильные штучки
Президент России добавил в программу ВЭФ турнир по дзюдо
Президент России добавил в программу ВЭФ турнир по дзюдо
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
вчера, 15:11
Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
вчера, 17:30
Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
вчера, 12:40
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
вчера, 15:19
Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли
вчера, 11:51
В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
вчера, 12:20
Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке
вчера, 12:23
Дорожная инспекция Владивостока поменяла номера телефонов
вчера, 17:08
Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе

Обсуждаемое
вчера, 15:11
9

Японцы привезли во Владивосток знаменитый лук по 250 рублей за штуку
вчера, 15:19
6

Дату открытия гостиницы Hyatt во Владивостоке снова перенесли
вчера, 11:51
5

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
вчера, 17:30
4

Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан
вчера, 11:34
2

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
вчера, 12:20
2

Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке
вчера, 11:01
1

Воспитанники "Паруса надежды" научились собирать автомат Калашникова
вчера, 17:08
1

Приморские полицейские расследуют дело браконьера на снегоходе
вчера, 20:57
1

Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
вчера, 11:05
В Хабаровском крае построят 12 мусороперегрузочных станций
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 19



Система Orphus

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
Его проведут в апреле в рамках строительной выставки "Город"
полчаса назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, находясь на всероссийском семинаре по формированию комфортной городской среды, заявил, что в Приморье объявят смотр эскизов благоустройства городского пространства. Накануне РИА «Восток-Медиа» сообщало, что семинар, в котором принимает участие приморская делегация, проходит в Казани, его организатором выступил Минстрой России.

По словам Евгения Вишнякова, в первую очередь власти края ждут предложений от молодых архитекторов Приморья. Выпускникам дизайнерских и архитектурных специальностей предлагается попробовать свои силы в формировании краевого портфеля проектов по благоустройству. Все желающие могут изобразить, как должен выглядеть их двор или общественный парк, площадь или видовая площадка, и предложить оригинальные малые архитектурные формы, отражающие индивидуальность территории.

Смотр проектов предварительно запланировано провести в рамках международной строительной выставки «Город» в апреле этого года.

Евгений Вишняков отметил, что в Приморье довольно много оригинальных, «брендовых» арт-объектов, делающих территорию неповторимой и узнаваемой, привлекающих туристов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье в этом году может потратить на формирование современной городской среды более 470 миллионов рублей, 390 из них - субсидия из федерального бюджета. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил организовать широкое общественное обсуждение проектов, на которые пойдут деньги.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru