Часть домов Владивостока до вечера останется без света

Сегодня, 7 марта, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» планирует провести плановые отключения света. Горожане могут остаться без электричества на несколько часов. Энергетики прекратят проверки электросетей в 17:00, лишь после этого свет будет поступать в дома бесперебойно.

Плановые отключения начнутся в 9:00 и пройдут по следующим адресам:

Проспект 100 лет Владивостоку: 100А;

Адмирала Горшкова: 22, 24, 30, 32;

Васильковая: 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37А, 37Б, 392;

Жемчужная: 24;

Камчатская: 14;

Кирова: 21/1, 25;

Клубная: 47В, 49Б, 49Д;

Надибаидзе: 11, 17;

Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21;

Промышленная 1-я: 3;

Связи: 1;

Траловая: 36;

Янтарная: 10.