Стало известно, когда в Приморье потеплеет

При этом в отдельных районах ожидается снег

В Международный женский день в Приморском крае повеет настоящей весной и теплом. Синоптики обещают, что циклон, принёсший похолодание, скоро начнёт ослабевать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», сегодня в регионе сохранится поле пониженного атмосферного давления. С севера время от времени будут смещаться гряды облачности, посыпая отдельные районы небольшим снегом. Днём во вторник, 7 марта, температура воздуха будет варьироваться от −4 до −9 градусов, а на юге и побережье – от −3 до +2.

Во Владивостоке в предпраздничный день существенных осадков не ожидается. Умеренный до сильного ветер подует с севера. Столбик термометра утром остановится на отметках −9… −11 градусов, во второй половине дня повысится до −1…−3.

Синоптики предупреждают, что активная циклоническая деятельность в Охотском море начнёт ослабевать только в конце рабочей недели. Но уже в середине холодная воздушная масса, поступающая на территорию Приморья с севера, станет постепенно трансформироваться в сторону тепла.

Слегка повеет теплом уже в праздничный день 8 Марта. Фон температуры повысится пока на 3–5 градусов. Максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах +5 на юге и до −7 градусов на севере Приморья. В отдельных районах возможен небольшой снег.

Во Владивостоке 8 марта ожидается переменная облачность, без осадков. При северном умеренном ветре воздух прогреется до 0… +2 градусов.