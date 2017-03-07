Школа на севере Приморья осталась без многих учителей

Школьники посёлка Светлая Тернейского района Приморского края остались без учителей географии, истории, обществознания, физкультуры, английского языка и информатики. Пока в учреждении работают 7 преподавателей, однако в скором времени уволится ещё один, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию информационного агентства вновь обратилась жительница посёлка Светлая Приморского края. Мама ученицы 7-го класса Алина Щ. от лица всех родителей школьников рассказала о серьёзных кадровых проблемах в учреждении. По словам читательницы, детей просто некому учить – нет педагогов по географии, истории, обществознанию, английскому языку и информатике.

«Сейчас в нашей школе осталось 7 преподавателей. Один из них ведёт математику и физкультуру, другой - русский язык и литературу. Также в школе работают два учителя начальных классов, есть преподаватели музыки и рисования. Учитель, преподающий биологию и химию, собирается уходить. Недавно уволились ещё два преподавателя – молодые учителя. Они не получили сертификаты на новое жильё», - рассказала женщина.

При этом, уточнила собеседница агентства, место жительства у них всё-таки было. Преподаватели просто уехали на каникулы и не вернулись.

Родители школьников в отчаянии решили провести большое совместное собрание с учителями. Местные жители надеются, что на их проблему обратит внимание руководство школы и попытается исправить ситуацию. Сбор назначен на предстоящую пятницу, 10 марта.

Между тем, как рассказала корреспонденту агентства начальник управления образования администрации Тернейского района Наталья Сулимова, в Светлой преподают все предметы из школьной программы - несмотря на дефицит кадров. Сулимова сама была в посёлке с 25 по 27 февраля и проводила рабочее совещание с педагогами.

«Многие вопросы были решены. Понятно, что хочется новое здание – ждём. На момент моего присутствия все предметы в школе велись. Правда, до сих пор есть проблема с учителем английского языка. Этот предмет замещает учитель, но он не профильный специалист, - отметила собеседница агентства. - У меня нет информации о новых увольнениях и о том, что не ведутся какие-то предметы. Молодые специалисты выезжали в Уссурийск на консультацию в больницу. Один из них, например, вёл историю, обществознание, английский язык. Чистых предметников нет, но учителя, конечно, совмещают, как и во многих других малокомплектных школах. Ситуация с кадрами сложная. Нет желающих ехать на север».

На момент публикации материала директор школы в Светлой оказалась недоступна для комментария. Редакция агентства продолжит следить за развитием событий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о проблемах в посёлке Светлая, пострадавшем от тайфуна. В середине февраля жители пожаловались на условия обучения школьников в посёлке - детям приходилось сидеть в верхней одежде и мыть руки ледяной водой.