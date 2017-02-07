Во Владивостоке демонтируют павильоны автострахования

Эвакуатор вывез сегодня с проспекта Красного Знамени во Владивостоке 8 несанкционированных точек по оформлению ОСАГО, КАСКО и других полисов для водителей. Павильоны останутся на штрафстоянке до тех пор, пока их владельцы не оплатят стоимость демонтажа, транспортировки и хранения.

Пресс-служба мэрии Владивостока сообщила о демонтаже незаконных павильонов автострахования с Красного Знамени, 114 - в районе кольца 3-й Рабочей. Владельцы не смогли предъявить документы, подтверждающие право на земельные участки.









Представитель управления градостроительства и архитектуры мэрии Владимир Горбатенко рассказал: «В администрацию города неоднократно поступали обращения жителей Владивостока о законности размещения на кольце 3-й Рабочей киосков автострахования. Нарушителям было предложено в добровольном порядке демонтировать павильоны, однако никаких мер реагирования принято не было. Документы были направлены в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек, которая однозначно признала объекты незаконными и подлежащими сносу».

Собственники павильонов отказались вывезти их, поэтому 7 февраля приехали эвакуаторщики. За счёт бюджета они вывезли 8 павильонов на площадку временного хранения. Владельцы при наличии документов могут забрать своё имущество, оплатив при этом стоимость демонтажа, транспортировки и хранения.

Ещё несколько объектов пока остались на своих местах. Собственники обязались убрать объекты собственными силами, но если они этого не сделают к среде 8 февраля, то повторится сегодняшний сценарий мэрии.

Информация о незаконных объектах регулярно появляется на официальном сайте администрации Владивостока.















