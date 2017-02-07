В краевой больнице Приморья отремонтировали отделение новорождённых

На этой неделе в отделении для новорождённых краевой детской клинической больницы № 1 завершился капитальный ремонт. Он включал замену труб и сантехники, штукатурно-отделочные работы, обновление электропроводки и вентиляции.

Как сообщила главный врач медучреждения Надежда Горелик, отделение уже открылось и принимает младенцев, родившихся с различными патологиями.

Специалисты департамента здравоохранения отметили, что помимо отделения новорождённых в детской клинической больнице № 1 ведётся ремонт и отделения уроандрологии. Он тоже подходит к концу. Черновые работы в отделениях большей частью выполнены. Сегодня рабочие приступают к оштукатуриванию стен и кладке кафеля. После этого останется отремонтировать крышу - работы на ней начнутся с установкой плюсовых температур. Площадь высотных ремонтных работ составит почти четыре тысячи квадратных метров.

Ремонт краевой детской клинической больницы потребовал более 17 миллионов рублей – деньги были выделены из бюджета края. Кроме того, в 2016 году почти в двух десятках учреждений здравоохранения Приморья в рамках программы «Доступная среда» были оборудованы входы, адаптированы для инвалидов пути движения внутри зданий, установлены поручни.