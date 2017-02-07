В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка

Васюкевич считает: на решение прокуратуры и губернатора повлиял его конфликт с местными олигархами

Главу Безверховского поселения в Приморском крае могут снять с должности за нарушение правил государственных закупок. Губернатор края Владимир Миклушевский отреагировал на соответствующее обращение прокуратуры. Однако сельский руководитель в свою очередь утверждает, что заботился исключительно о благополучии односельчан, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Правоохранительные органы Приморья обвиняют главу Безверховского сельского поселения Хасанского района Леонида Васюкевича в нарушении правил госзакупки. По данным прокуратуры района, глава заключил два муниципальных контракта с ООО «Гидрострой», директором и единственным учредителем которого является его сын.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100 % доли в компании, занимающейся земляными работами, действительно принадлежат Васюкевичу Алексею Леонидовичу. Он является учредителем с 9 октября 2015 года. До этого с 4 сентября 2007 года владельцем компании был нынешний глава поселения Васюкевич Леонид Юльевич.

Как сообщили в департаменте внутренней политики администрации Приморского края, краевая прокуратура обратилась к губернатору Владимиру Миклушевскому с предложением отправить главу Безверховского сельского поселения в отставку за нарушение действующего законодательства.

«Глава региона уже обратился с инициативой в муниципальный комитет Безверховского сельского поселения. Согласно действующему законодательству, решение об отставке главы поселения могут принять только депутаты местной думы (видимо, имеется в виду муниципальный комитет - Прим. Ред.). Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета в феврале», – сообщили в администрации края на основании сообщения прокуратуры. В данный момент дата заседания пока неизвестна.





Посёлок Безверхово (Сидими) издавна привлекает людей искусства, а с некоторых пор и правоохранительные органы

Глава Хасанского района Сергей Овчинников заявил в беседе с корреспондентом РИА "Восток-Медиа", что не может подробно рассказать о сложившейся ситуации, так как редко встречался с фигурантом дела.

«Леонид Юльевич приходил к нам на районные совещания всего несколько раз. Дело в том, что когда случайные люди попадают на муниципальную службу, они не всегда понимают, что необходимо правильно формировать бюджет, правильно входить в программу. До этого полиция также разбиралась с делом о незаконной вырубке леса в том районе», - рассказал Сергей Овчинников.

Леонид Васюкевич отказался комментировать информацию по существу предъявленных обвинений, заявив, что этим должен заняться суд. По мнению главы Безверхово, претензии к деятельности органов власти поселения начались из-за его принципиальной позиции по вопросам землепользования и охраны природных ресурсов. Он уточнил: "Местные олигархи, разработав две сопки, нанесли ущерб поселению в размере 71,136 миллионов рублей".

«Считаю, что у власти должен быть один приоритет – благополучие людей. Возникает вопрос – почему нам создают дополнительные проблемы на ровном месте, подозревая в чём-то, отвлекая от решения важных проблем?» - задаётся вопросом Васюкевич. Он также подчеркнул, что ответственность за благополучие жителей села лежит на их семье, начиная с прадеда. «Мой прадед Фридольф Гек был первым, кто поселился на этой земле. Совместными усилиями с потомками Янковских и Бринеров моя семья создала в селе музей», - рассказал он.

Действующий глава Безверховского сельского поселения был избран 13 сентября 2015 года.





Леонид Васюкевич