В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"

В Приморском крае проживает 1 миллион 924,5 тысяч человек. Данные о демографических изменениях сегодня представил территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. По итогам прошлого года число умерших превысило показатель рождаемости, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сведения Приморскстата.

«По предварительной оценке, на 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживает 1924,5 тысяч человек, в том числе 1484,3 тысяч горожан и 440,2 тысяч сельских жителей», проинформировала заместитель руководителя Приморскстата Наталья Баукова.

В 2016 году в Приморье появилось на свет больше 23 с половиной тысяч малышей (на 3,8 % меньше, чем в 2015-м). В целом по краю за прошлый год число умерших граждан превысило число родившихся на 11 % (за 2015-й – на 6,2 %). Причём рост смертности вызван большей частью болезнями нервной и эндокринной систем. Мужская смертность превысила женскую на 15,1 %.

В загсах Приморья в 2016-м зарегистрировано 15,2 тысячи браков (меньше, чем в 2015-м на 11,4 %) и 9,3 тысячи разводов. На 1000 заключённых брачных соглашений пришлось 610 разводов (в 2015-м – 561).

За год в Приморский край из других регионов России прибыла почти 21 000 человек, из других государств – больше 12 тысяч; оба показателя демонстрируют рост. В обратном направлении – в другие регионы РФ – последовали 25,3 тысячи приморцев (на 0,4 % меньше, чем в 2015-м), в иные страны – 10,9 тысяч человек (на 13,2 % больше).

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в соседнем Хабаровском крае на 1 января 2017-го проживает 1 миллион 334 232 человека; в регионе также зафиксирован отрицательный прирост населения.