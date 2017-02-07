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Приморские рыбаки достигли рекордных уловов

Приморские рыбаки достигли рекордных уловов
Совокупно 6 предприятий добыли за год более 837 тысяч тонн рыбы
5 минут назад
Экономика | Приморский край
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Фото: power-bd.com

В 2016 году рыбацкие предприятия Приморья добыли рекордное количество рыбы за всю историю местного промысла. Шесть предприятий выловили более 837 тысяч тонн морских биоресурсов.

По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, в достижении рекорда приняли наиболее активное участие такие предприятия, как НБАМР, ПБТФ, ТУРНИФ, «Ролиз», ДМП, «Интрарос».

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.

«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что доля улова приморских рыбаков в общероссийском за 2016 год составила более 18 %. Удачнее всего оказались сельдевая и кальмаровая путины. Общий прирост улова составил 13 % к уровню 2015 года. Хорошие результаты рыбацкой путины сразу заметно отразились на розничных ценах в магазинах и на рынках Приморья. 

 
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