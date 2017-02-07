В Приморье наладят социальное сопровождение проблемных семей

В этом году в Приморье усилят работу по сопровождению проблемных семей. Как сообщает краевая пресс-служба, на это выделят почти 7,4 миллиона рублей. Будет создан ресурсный центр по социальному сопровождению семьи и территориальные службы социального сопровождения семей с детьми.

«В планах - открытие кабинетов раннего вмешательства и внедрение технологий онлайн-консультирования, подготовка методической литературы, необходимой специалистам и понятной родителям», – рассказали сотрудники краевого департамента труда и социального развития.

Модель социального сопровождения семей департамент разработал в прошлом году. Она подразумевает постоянное внимание к семье, содействие в получении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной и другой помощи. Главный акцент делается не на профилактику семейного насилия, а на помощь в решении многочисленных проблем, возникающих у людей повседневно. В том числе специалисты готовы оказывать услуги, необходимые для преодоления семейных кризисов. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, чаще всего социальные службы работают с асоциальными родителями. Но кризисные ситуации не редки в семьях, считающихся вполне благополучными.

«Безусловно, эти семьи не меньше других нуждаются в поддержке специалистов самого широкого профиля. Ранняя консультативная и профилактическая помощь способны сохранить семью, повысить ответственность родителей за воспитание и интеллектуальное развитие детей», – считает глава ведомства

Помощь оказывается на основе межведомственного взаимодействия. Адресно для каждой семьи составляется индивидуальная программа социального сопровождения всех ее членов – документ, в котором отражены мероприятия по всем видам помощи.

Модель социального сопровождения семей, предложенная приморцами, одобрена Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На её реализацию организация выделила грантовую поддержку в размере 9,3 миллиона рублей.