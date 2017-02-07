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Бывшего строителя Приморского океанариума оставили под стражей

Бывшего строителя Приморского океанариума оставили под стражей
На судебное решение не повлияло состояние здоровья Поплавского
10 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В ходе судебного заседания во Фрунзенском районном суде выяснилось, что бывший строитель Приморского океанариума останется в СИЗО до мая. Такое решение приняли не смотря на состояние здоровья подсудимого, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В данный момент во Владивостоке идёт рассмотрение дела о растрате миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Однако уже известно, что главный фигурант Андрей Поплавский продолжит находиться в СИЗО.

«Суд принял решение оставить Андрея Поплавского под стражей ещё на три месяца. В данный момент рассмотрение уголовного дела продолжается», - рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе суда.

До этого адвокаты Поплавского уже несколько раз пытались добиться помещения своего подзащитного под домашний арест. По словам защитников подсудимого, состояние здоровья Поплавского за время пребывания в СИЗО только ухудшается.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Андрея Поплавского обвиняют в растрате более 1 миллиарда рублей. По версии следствия, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил эти деньги и перевёл их на счёт компании «Мостовик». За это он получил от генерального директора фирмы Олега Шишова более 119 миллионов рублей в виде коммерческого подкупа. Сам Поплавский не согласен с данным обвинением. По делу о растрате также осудили экс-гендиректора компании «Мостовик» Олега Шишова, причастного к строительству океанариума. Приморский океанариум планировали открыть к началу саммита АТЭС-2012, однако дата несколько раз переносилась. Учреждение полноценно заработало и начало принимать первых посетителей лишь 6 сентября прошлого года. За несколько дней до этого, 3 сентября, океанариум открыл президент России Владимир Путин.

 
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