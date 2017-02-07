Специалисты устранили несколько порывов на теплосетях Владивостока

За последние две недели во Владивостоке случилось несколько локальных порывов на тепловых сетях. Аварийно-восстановительные бригады работали на улицах Ладыгина, Кузнецова, Шепеткова, Окатовой, Героев-Тихоокеанцев, Никифорова и некоторых других. Неполадки устранили в нормативные сроки, отмечает сегодня пресс-служба мэрии.

В целом отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме. Объекты социальной сферы и жилого фонда обеспечены стабильным теплоснабжением. Котельные, в том числе на островах, получают топливо без сбоев.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Владивостока ведёт ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций вопросы оперативно прорабатываются с эксплуатирующими организациями для их устранения.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», на случай возникновения внештатных ситуаций сформированы аварийные бригады, укомплектованные необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: (423) 245-78-42.

«Во Владивостоке насчитывается свыше 3 300 многоквартирных домов, подача тепла осуществляется во все многоэтажки. Более чем 400 объектов соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения и культуры – также бесперебойно получают тепло, как и предприятия, административные и коммерческие здания», - рассказал представитель городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса.



