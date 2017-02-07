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В Артёме закончили ремонт Дворца культуры угольщиков

В Артёме закончили ремонт Дворца культуры угольщиков
Он обошёлся в 15 миллионов рублей
25 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В артёмовском Дворце культуры угольщиков завершился капитальный ремонт, сделанный по поручению губернатора Владимира Миклушевского. Это было одно из 102 поручений, которые глава края дал после своего большого проезда по краю летом 2014 года. Финансирование ремонта на 80 % обеспечил краевой бюджет, на 20 % – муниципальный. Общая стоимость работ составила 15 миллионов рублей. На эти деньги были капитально отремонтированы перекрытия центральной части здания, два танцевальных класса, помещения библиотеки.

Дворец культуры угольщиков Артёмовского городского округа, построенный более 60 лет назад, всегда был центром культурной жизни в городе. Здесь проходили многочисленные праздники, концерты приезжих артистов, работали творческие кружки и студии. Сегодня в учреждении культуры продолжают репетировать хореографический ансамбль «Грация», народный ансамбль спортивного бального танца «Нежность», ансамбль корейского танца «Чхильсон» и другие коллективы.

 
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