Фирма из Владивостока заплатит 200000 за мусор с собственным логотипом

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Всего нарушители пополнят казну почти на миллион рублей
|Фото: pixabay.com
95 протоколов об административных правонарушениях составили на минувшей неделе представители комиссий пяти районов Владивостока. Нарушителям предстоит заплатить штрафы на общую сумму почти 960 тысяч рублей, уточнили в муниципалитете.
Так 31 января члены административной комиссии Фрунзенского района рассмотрели 22 протокола. Пять из них составили за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» – сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест.
Среди нарушителей – компания ООО «Эй-пи трейд»: в районе улицы Анисимова, 17 выброшены коробки с логотипом этой фирмы, теперь компании предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Аналогичные санкции поджидают учреждение, сотрудники которого вместо того, чтобы уничтожить архив документов, вынесли его на улицу.
На улице Адмирала Фокина по-прежнему остро стоит проблема складирования мусора в неустановленных местах, отмечает мэрия. В частности, директору компании ООО «Комфорт», предоставляющей услуги по санитарному обслуживанию, выписан 20-тысячный штраф. 11 января работник данной фирмы в униформе компании собрал мусор из урн и выбросил его на «зелёную» зону. Нарушителя засекли камеры видеонаблюдения. Ещё на 20 тысяч предстоит раскошелиться руководителю соседней лапшичной – за выброшенные на газон отходы.