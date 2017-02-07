Фирма из Владивостока заплатит 200000 за мусор с собственным логотипом

Всего нарушители пополнят казну почти на миллион рублей

95 протоколов об административных правонарушениях составили на минувшей неделе представители комиссий пяти районов Владивостока. Нарушителям предстоит заплатить штрафы на общую сумму почти 960 тысяч рублей, уточнили в муниципалитете.

Так 31 января члены административной комиссии Фрунзенского района рассмотрели 22 протокола. Пять из них составили за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» – сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест.

Среди нарушителей – компания ООО «Эй-пи трейд»: в районе улицы Анисимова, 17 выброшены коробки с логотипом этой фирмы, теперь компании предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Аналогичные санкции поджидают учреждение, сотрудники которого вместо того, чтобы уничтожить архив документов, вынесли его на улицу.

На улице Адмирала Фокина по-прежнему остро стоит проблема складирования мусора в неустановленных местах, отмечает мэрия. В частности, директору компании ООО «Комфорт», предоставляющей услуги по санитарному обслуживанию, выписан 20-тысячный штраф. 11 января работник данной фирмы в униформе компании собрал мусор из урн и выбросил его на «зелёную» зону. Нарушителя засекли камеры видеонаблюдения. Ещё на 20 тысяч предстоит раскошелиться руководителю соседней лапшичной – за выброшенные на газон отходы.