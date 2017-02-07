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Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене

Мэрия Владивостока ответила на обвинение в государственной измене
Ранее "фронтовиков" возмутила продажа земель на территории Дальневосточного отделения РАН
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Редакция РИА «Восток-Медиа» получила комментарий пресс-службы мэрии по ситуации вокруг строительства жилого комплекса на территории ДВО РАН. Поводом стало заявление представителей Общероссийского народного фронта на встрече с губернатором.  

История с вырубкой леса под застройку вызвала общественный резонанс весной 2016-го, когда своё недовольство выразили сотрудники Дальневосточного отделения Академии наук, экологи и жители домов на улице Русской. Они утверждали - под видом санитарной вырубки гибнут в основном молодые и здоровые деревья, также коммерческая вырубка угрожает обитателям леса - белкам, совам, синицам, дятлам. Затем активисты ОНФ обсудили проблему с городскими и краевыми властями, а 2 февраля этого года назвали «государственной изменой» то, что администрация Владивостока распределила городские земли на территории Академии наук под строительство домов и дач.

Сегодня, 7 февраля, пресс-служба мэрии так прокомментировала ситуацию: «С 1 февраля 2007 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Владивостоке отнесены к полномочиям органов исполнительной власти Приморского края (в соответствии с законом Приморского края от 18 декабря 2006 года № 21-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»). Таким образом, администрация города в принципе не может распоряжаться землями во Владивостоке, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе землями ДВО РАН), поскольку эти полномочия на территории города Владивостока с 2007 года осуществляет соответствующий департамент администрации Приморского края (в настоящее время - департамент земельных и имущественных отношений)».

Ранее, на встрече с ОНФ в мае, руководитель департамента лесного хозяйства Приморья Владимир Иванов уже подчёркивал - краевые власти ничем не могут помочь владивостокцам. После того, как пригородные леса включили в границы города, ответственность за них несут местные власти. Арендодателем же является Росимущество. Начальник управления градостроительства и архитектуры Владивостока Алла Шестерикова в свою очередь признала: для осмотра участков не всегда удаётся пригласить экологов, специалистов, поэтому иногда случаются досадные ошибки.

Сейчас губернатор Владимир Миклушевский решил лично ознакомиться с документами по данному делу и при необходимости подключить к решению вопроса все ответственные ведомства. 

 
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